Диагностировали случаи передозировки вакциной от Covid-19

В Германии зафиксировали случаи передозировки Covid-19-вакциной. Фото: REUTERS

В Германии зафиксировали передозировку вакциной от коронавируса.

Ее диагностировали у 8 работников дома престарелых. Людям ввели дозу препарата производства Pfizer/BioNTech, которая в пять раз превышает рекомендованную. Четверо из них обратились в больницу после появления симптомов, похожих на грипп, сообщает The Guardian.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот частный случай связан с индивидуальными ошибками. Я надеюсь, что это не приведет к серьезным последствиям", - заявил глава района Передняя Померания - Рюген Штефан Керт.

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Ранее некоторые районы Германии отказались использовать полученную вакцину из-за подозрения, что во время доставки не были соблюдены условий ее хранения. В фармацевтической компании Pfizer пока не комментируют этот инцидент.