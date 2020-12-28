Диагностировали случаи передозировки вакциной от Covid-19

В Германии зафиксировали передозировку вакциной от коронавируса.
Ее диагностировали у 8 работников дома престарелых. Людям ввели дозу препарата производства Pfizer/BioNTech, которая в пять раз превышает рекомендованную. Четверо из них обратились в больницу после появления симптомов, похожих на грипп, сообщает The Guardian.
"Я глубоко сожалею об этом инциденте. Этот частный случай связан с индивидуальными ошибками. Я надеюсь, что это не приведет к серьезным последствиям", - заявил глава района Передняя Померания - Рюген Штефан Керт.
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Ранее некоторые районы Германии отказались использовать полученную вакцину из-за подозрения, что во время доставки не были соблюдены условий ее хранения.
В фармацевтической компании Pfizer пока не комментируют этот инцидент.
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