Девятый человек умер после давки на концерте в США

Импровизированный мемориал в память погибших в давке в Хьюстоне 5 ноября / Reuters

Студентка техасского колледжа скончалась от травм, полученных во время давки на фестивале Astroworld в Хьюстоне в США 5 ноября. В результате число погибших увеличилось до девяти.

Студентка Техасского университета A&M 22-летняя Бхарти Шахани умерла в среду, 10 ноября, от травм, полученных во время концерта рэпера Трэвиса Скотта. Об этом сообщает Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельная давка на концерте и вакцинация в борделе - 10 ноября в фотографиях

Девять посетителей от 14 до 27 лет погибли, а многие другие получили ранения во время открытия фестиваля. По сообщению полиции, 9-летний мальчик в критическом состоянии.

"Мы хотим удостовериться, что люди, решившие поставить прибыль выше безопасности, понесут ответственность. Шахани была яркой звездой. Она была сестрой, дочерью, успешной студенткой, которая собиралась окончить университет с высокими оценками", - сказал адвокат семьи Джеймс Ласситер.

Толпа из 50 тыс. человек стала опасной еще до того, как певец появился на сцене и увидел, как люди падают в обморок во время его выступления. Адвокаты рэпера заявили, что он не знал о смертях и травмах до окончания выступления. Представитель Скотта попросил жертв обращаться к рэперу напрямую за помощью через специальный адрес электронной почты. Певец уже распорядился вернуть всем слушателям деньги за билеты.

"Он обезумел из-за ситуации и отчаянно желает выразить соболезнования и оказать помощь всем и как можно скорее", - сказал представитель репера.

Начальник полиции Хьюстона Трой Финнер заявил, что полиция продолжает опрашивать свидетелей и составляет график событий.

Двоюродный брат Шахани Мохит Беллани, который также был на концерте, обвинил заграждения в том, что они задерживают посетителей и не позволили им избежать давки. Десятки судебных исков уже подали против организаторов шоу Live Nation Entertainment и против самого Скотта.

Белорусская сторона отправила беженцам грузовик с продуктами. Вокруг машины возникла давка. Соответствующее видео обнародовал Telegram NEXTA Live.