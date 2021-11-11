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четверг, 11 ноября 2021 15:45

Девятая страна ЕС разрешила въезд украинцам

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Девятая страна ЕС разрешила въезд украинцам
Ирландия разрешила въезд украинцам. Фото: Pexels

Ирландия разрешила въезд украинцам.

Она стала девятой страной ЕС, которая сделала это несмотря на рекомендации, написал министр МИД Дмитрий Кулеба.

Для въезда нужно быть полностью вакцинированным, иметь сертификат об выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест.

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Украинцам для въезда в Ирландию необходима виза.

Гражданам Украины также разрешили въезд в Австрию, Кипр, Эстонию, Хорватию, Нидерланды, Данию, Чехию и Бельгию. Некоторые из этих стран разрешают въезд только вакцинированным лицам.

Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также исключили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.

Узнать условия въезда в другие страны можно по ссылке.

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