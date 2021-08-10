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вторник, 10 августа 2021 02:47

Девять жителей РФ погибли в коронавирусной больнице из-за прорыва трубы с кислородом

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Девять жителей РФ погибли в коронавирусной больнице из-за прорыва трубы с кислородом
Девять россиян погибли в больнице. Фото: Лента

Поломка кислородной системы в больнице в российском Владикавказе привела к смерти девяти пациентов.

Девять людей умерли в результате поломки кислородной системы, сообщает российский "Интерфакс"

Изношенную подземную магистраль, ведущую кислород в реанимацию, прорвало.

Всего в реанимации был 71 человек.

Умерли 8 женщин и 1 мужчина в возрасте от 47 до 85 лет.

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В польском городе Миколайки при строительстве жилого дома обнаружили захоронение погибших от чумы в XVIII в.

Строители обратились к археологам, когда нашли скелеты. Те нашли поселение эпохи неолита и римского периода, и два кладбища.

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