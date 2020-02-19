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среда, 19 февраля 2020 22:46

Девушка рассказала, как попала на страницы Forbes

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Девушка рассказала, как попала на страницы Forbes
Девушка позвонила своему парню Феликсу и предложила начать делать резинки для волос в форме спирали. Фото: znaj.ua

Британка Софи Треллес-Твиди основала собственную компанию благодаря студенческой вечеринке.

Девушка закрутила спиральный шнур от телефона в волосы и пришла без одежды. Эта идея стала бизнесом, который внес имя девушки в список журнала Forbes, пишет zn.ua

В 2016 году 22-летняя Софи Треллес-Твиди и 23-летний австриец Феликс Хаффа вошли в европейский список Forbes "30 моложе 30" - рейтинг самых перспективных молодых жителей Европы, которые изменяют вид бизнеса и общества.

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Софи вспоминает, что дополнила свой образ необычным аксессуаром - старым спиральным проводом от телефона. Утром после вечеринки она проснулась от похмелья, но у нее не болела голова. Обычные резинки для волос взимали его, вызывая у Софи головную боль. Но эта резинка не влечет за волосы и не оставила на них заломов.

Девушка позвонила своему парню Феликсу и предложила начать делать резинки для волос в форме спирали. Им, как и своей компании, Софи придумала название Invisibobble - смесь слов invisible (невидимый) и bobble (одно из английских названий резинок для волос).

Григорий Стахов, студент Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа создал бесколлекторный электродвигатель с помощью 3D печати. Изобретение молодой ученый смог сконструировать, стажируясь в Силезской политехнике.

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