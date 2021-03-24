Девушка пострадала из-за зарядного устройства для iPhone

В Великобритании 17-летняя девушка получила ожоги на лице из-за возгорания зарядного устройства для iPhone.
Перед сном подросток поставила смартфон на зарядку и положила его рядом с кроватью, пишет Mirror.
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Когда девушка уснула, то устройство загорелось, пламенем занялось одеяло. В результате, подросток получила сильные ожоги кожи лица.
В компании Apple сообщили, что по факту возгорания начали расследование.
Житель Таиланда заказал в интернет-магазине iPhone 7 и получил вместо смартфона письменный стол в виде iPhone.
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