Девушка наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо бывшему любовнику

В Китае жительница провинции Шаньдун наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо ее бывшего любовника.
О необычной мести пишет The Indian Express.
На видео видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он дает получателю чек и исчезает.
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В комментарии к заказу девушка написала: "Не надо быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо".
Курьер все равно извинился перед бывшим девушки и сказал, что просто выполняет заказ.
Испанская компания Niiiiice выпустила несколько чайных композиций на основе трав, которые "помогают пережить апокалипсис".
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