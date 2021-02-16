Девушка наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо бывшему любовнику

Девушка наняла курьера, чтобы отомстить бывшему. Фото: 1ul.ru

В Китае жительница провинции Шаньдун наняла курьера, чтобы он выплеснул чай в лицо ее бывшего любовника.

О необычной мести пишет The Indian Express.

На видео видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он дает получателю чек и исчезает.

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В комментарии к заказу девушка написала: "Не надо быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо".

Курьер все равно извинился перед бывшим девушки и сказал, что просто выполняет заказ.

Испанская компания Niiiiice выпустила несколько чайных композиций на основе трав, которые "помогают пережить апокалипсис".