Девочка выпала с четвертого этажа, встала и пошла домой

Позже после случившегося ребенку стало плохо, его госпитализировали в реанимацию. Фото: Reuters

В России в городе Томск 6-летняя девочка выпала с 4-го этажа.

Она приземлилась в кучу снега. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На видео видно, как ребенок после падения, встала и пошла домой. После того, что произошло девочку госпитализировали.

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"Ночь ребенок провел в реанимации, где врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки", - рассказали в пресс-службе Минздрава Томской области.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшую перевели в отделение.

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