Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце

Младенцы-близнецы задохнулись в машине Фото: WCVB Boston

В американском штате Рокленд отец 1-летних младенцев-близнецов оставил их на 8 часов в автомобиле на солнце. Дети задохнулись.

39-летний социальный работник Хуан Родригес был арестован по подозрению в убийстве по неосторожности, но его отпустили под залог, сообщает CNN.

Он имел высадить их в детском саду, но забыл это сделать. Авто оставил на стоянке и пошел на работу. Детей ввиявив только вечером, когда собрался ехать домой.

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Температура внутри авто была примерно 42 градуса Цельсия. Знакомые характеризуют его как доброго и внимательного отца, который часто проводил время с близнецами.

8 июля около 16.30 в Скадовске Херсонской области в арендованной квартире обнаружили мертвыми 33-летнюю женщину с сыновьями 9 и 7 лет. У женщины на голове был полиэтиленовых пакет.