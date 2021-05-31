Детей выбросило из надувного батута на трамвайные пути

Фото: Инцидент Барнаул

Двух девочек трьох и четырех лет выбросило из надувного батута на трамвайные пути. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии. В них диагностировали переломы черепа и позвоночника, травмы легких и живота.

Происшествие произошло в России у одного из торговых центров города Барнаула, сообщает meduza.io.

По свидетельствам очевидцев, батут, у которого, вероятно, оторвались крепления, резко начал подниматься в воздух, буквально выбросив находившиеся на нем двух детей через забор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветер снес батут с детьми: есть пострадавшие

В экстренных службах города заявил, что батут лопнул, не выдержав давления воздуха. В пресс-службе мэрии сказали, что батут перевернулся в результате порыва ветра.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Детский надувной батут перевернулся из-за сильного порыва ветра в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Инцидент произошел в микрорайоне Восточный-2. Пострадали семь человек. Две женщины госпитализированы в городскую больницу № 2, пятеро детей получили ушибы.