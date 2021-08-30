Детей вернули родителям за $140 тыс. выкупа

Школьники после обретения свободы / CNN

Десятки школьников, которых похитили под дулами автоматов в школе в Нигерии, освобождены и переданы семьям.

По словам директора школы, учеников отпустили после того, как их родители заплатили выкуп $140 тыс., а также отдали мотоциклы в качестве выкупа. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики убили десятки жителей из пяти сел

Около 136 учеников исламской школы захватили в мае. Но правительство пояснило, что "в общей сложности похитили 91 ребенка и двоих прохожих. 92 вернули на свободу, один ребенок погиб. Освобожденные дети выглядят истощенными, а некоторым потребуется медицинская помощь.

"Я не могу найти слов, чтобы выразить, насколько счастлив. Последние 88 дней я молился, чтобы увидеть детей", - говорит отец Хаувау Иса, у которого бандиты похитили семеро детей.

Похищение людей с целью выкупа остается серьезной проблемой в Нигерии. Сотни детей похитили в ходе разных инцидентов на севере страны с декабря. Десятки школ закрыли, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Власти на северо-западе Нигерии в средине июля освободили 100 женщин и детей, в основном матерей, кормящих грудью, которые были захвачены бандитами. Группа была похищена 8 июня. Во время инцидента тогда погибли четыре человека.