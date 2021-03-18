Десятки людей изменили имена ради бесплатного суши

Суши. Иллюстративное фото / Reuters

Тайваньский чиновник попросил граждан перестать изменять свое имя на слово "лосось" после того, как десятки тайваньцев сделали так, чтобы воспользоваться рекламой ресторана.

В результате явления, которое местные СМИ назвали "лососевым хаосом", в последние дни около 150 человек, преимущественно молодежь, посетили правительственные учреждения, чтобы официально сменить имя. Причиной внезапного интереса стала реклама сети суши-ресторанов. Об этом пишет The Guardian.

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В рамках двухдневной акции любой клиент, чья идентификационная карта содержала слово "лосось" китайскими иероглифами, имел право на все суши, которые мог съесть вместе с 5 друзьями.

Тайвань позволяет гражданам официально менять имя до 3 раз. Но такая акция местным чиновникам не понравилась.

"Это изменение имени не только тратит время, но и вызывает ненужную бумажную работу. Призываю общественность бережнее относиться к административным ресурсам страны. Надеюсь, каждый может быть рациональным", - сказал заместитель министра внутренних дел Чэнь Цзун-янь.

Местные СМИ сообщили, что один житель решил добавить к своему имени рекордные 36 новых символов, большинство из которых посвящены морепродуктам. Среди них не только "лосось", но и символы "морское ушко", "краб" и "лобстер".