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воскресенье, 14 ноября 2021 18:32

Депутаты парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

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Депутаты парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили
3 ноября голодовку начала лидер партии "Дроа" и депутат парламента Елена Хоштария. Фото: Reuters

В Грузии девять депутатов парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили голодовку с требованием перевести экс-президента Михеила Саакашвили в обычную медклинику.

Голодовку объявили Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили и Абдулла Исмаилов, "Эхо Кавказа".

"Третий президент Грузии голодает уже 45 дней, ему не предоставляют адекватных медицинских услуг. Наша коллега Елена Хоштария также голодает, поэтому мы решили объявить голодовку с единственным требованием — перевести Саакашвили в многофункциональную клинику", - заявил лидер партии Киркитадзе.

Лидер партии "Дроа" и депутат парламента Хоштария начала голодовку 3 ноября.

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Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. 12 ноября прошло 43 дня, как он отказался от еды. Политик готов прекратить голодовку при условии, что его переведут в нормальные условия с медицинской аппаратурой.

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