Депутат-гомофоб засветил на видеоконференции обнаженного мужчину

Депутат литовского Сейма Пятрас Гражулис во время видеоконференции засветил обнаженного мужчину на камеру, который появился за его спиной.

Онлайн-встречу транслировали в прямом эфире YouTube-канала Сейма 2 декабря.

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Автор: delfi.lt За спиной литовского депутата появился обнаженный мужчина.

Гражулис включил камеру на 13-й мин. встречи. В этот момент за его спиной появился обнаженный по пояс мужчина и депутат сразу камеру выключил.

По словам Гражулиса, это был его сын, так как он в это время находился дома.

Позже депутат заявил, что в кадр попал литовский журналист Андрюс Тапинас. Гражулис обвинил его в преследовании.

Чиновник известен своими негативными высказываниями в сторону геев и рядами гомофобных инициатив. Представители центра по правам человека 2013 года подали на депутата иск в суд за разжигание ненависти.

Дипломат из Эстонии был одним из участников секс-вечеринки в Брюсселе.