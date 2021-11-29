Депутат, у которой начались схватки, поехала рожать в больницу на велосипеде

Джули Энн Джентер сделала то же самое с рождением своего первенца в 2018 году / The Times

Депутат парламента Новой Зеландии родила второго ребенка после того, как приехала в больницу на велосипеде во время схваток.

Через несколько часов после прибытия в роддом 41-летняя Джули Энн Джентер, депутат от "Зеленых", родила в больнице, в столице Веллингтоне. Об этом пишет The Times.

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"Так рада, что не пошла пешком!", - сказала позже Джентер, активный сторонник велоспорта.

Она поделилась новостью в соцсетях, заявив, что не планировала рожать на велосипеде.

Планировалось, что ее партнер, Питер Наннс, привезет ее на грузовом велосипеде, но с ней и больничной сумкой был бы слишком большой вес, поэтому Джентер сказала, что она "просто вышла и поехала".

"В тот момент схватки не были еще очень интенсивными", - добавила она.

Кабинет министров внес изменения в правила дорожного движения, касающиеся требований к велосипедистам. Изменения касаются правил пересечения проезжей части на велосипеде.