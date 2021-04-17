Депутат случайно включился в онлайн-заседание парламента из постели - видео

Тармо Круузимяе включился в заседание Рийгикогу с постели. Фото: скрин с видео

Депутат эстонского парламента Тармо Круузимяе во время онлайн-заседания случайно нажал кнопку "прошу слова".

На самом деле депутат находился в атмосфере, далекой от рабочей, и это было видно на видео, сообщает Postimees.

В Эстонии из-за пандемии парламетари могут участвовать в заседаниях из дома. Тармо работал из кровати - лежа с ноутбуком, курил электронную сигарету и слушал музыку. Одежда и прическа депутата также были далеки от делового стиля.

На заседании обсуждалась тема климатической нейтральности, и ее достижения в Эстонии до 2035 года. Сначала Круузимяе собирался задать по ней вопросы, но в нужный момент оказался поглощен чем-то другим.

После того, как добиться от депутата реакции так и не удалось, Мартин Хельме, который вел заседание, был вынужден объявить переход к следующему вопросу.

Вице-спикер Рийгикоу Ханно Певкур напомнил депутатам, что для отдаленных заседаний действуют такие же правила, как и в замке Тоомпеа, где расположен эстонский парламент.

"Иногда можно выйти на улицу покурить, но, участвуя в заседании, надо работать. У нас четыре часа подряд продолжалось заседание. Можно за эти четыре часа попить воды? Пригладить волосы?", - подчеркнул Певкур.

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На это Круузимяе ответил оправданиями. Он заявил, что ни разу не курил электронную сигарету за кафедрой и не потягивал ее, задавая вопросы.

"Но в ожидании своей очереди выступить, я курил е-сигарету. Я хотел отказаться от курения и курю е-сигареты", - сказал депутат.

И добавил, что, когда он выступает в Рийгикогу, находясь при этом на удаленной работе, на нем всегда рубашка и фон тоже обычно в порядке. И в этом есть "очарование и боль удаленной работы".

В канцелярии Рийгикогу объяснили, что не установлены специальные требования относительно одежды или курения во время дистанционного заседания.

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