Деньги за ничто: ученые предлагают стипендию за отказ от работы

Немецкие ученые предлагают грант за отказ от определенной деятельности. Фото: unsplash.com

Общественные противоречия между ценностями успеха и стабильности решили исследовать немецкие ученые. Они организуют эксперимент, в котором предлагают добровольцам отказаться от деятельности в выбранной сфере.

"Грант на безделье" в размере € 600 предлагает Университет изобразительных искусств Гамбурга, сообщает The Guardian.

Жители Германии, которые решат попробовать получить грант, должны объяснить, в какой именно сфере они решили отказаться от деятельности, и почему именно их "сфера бездействия" особенно поражает или актуальна. Все это необходимо указать в заявке, принимающих до 15 сентября.

Соискатели должны ответить на четыре вопроса: Что вы хотите делать? Сколько времени вы не хотите это делать? Почему важно не делать именно это? Почему вы именно тот человек, чтобы этого не делать? А также сами должны определить срок, на который они откажутся от выбранных действий.

Деньги будут выплачены только после отчета о выполнении программы в середине января 2021 года.

"Ничего не делать - не очень легко", - заявил архитектор и теоретик дизайна Фридрих Боррис, который и предложил программу эксперимента.

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"Мы хотим сосредоточиться на активном бездействии. Если вы не собираетесь двигаться неделю, это впечатляет. Если вы не собираетесь двигаться и не думать, то это еще лучше", - сказал он.

По словам фон Борриса, идея проекту возникла в результате дискуссии о противоречии в обществе, которое одновременно поощряет стабильность и ценит успех.

"Эта программа - не шутка, а эксперимент с серьезными намерениями: можете ли вы перевернуть общество, построенное вокруг достижений, с ног на голову", - подчеркнул он.

Все заявки станут частью экспозиции "Школа непоследовательности: путь к лучшей жизни", которую откроют в Гамбургском университета в ноябре. Она будет построена вокруг вопроса "От чего я могу воздержаться, чтобы моя жизнь мало меньше негативных последствий для других людей?"

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