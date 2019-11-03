Демонстранты подожгли входы в метро

Беспорядки в Гонконге начались весной после принятия закона, который позволяет экстрадицию жителей города на материковый Китай. Фото: The Guardian

2 ноября в Гонконге протестующие подожгли входы в метро. Повредили некоторые магазины, кафе и офис китайского государственного информагентства Синьхуа.

Они сделали это после того, как полиция применила к низ слезоточивый газ, пишет Reuters.

Небольшие группы протестующих в масках бежали в центральный деловой район. Они начали бросать бензиновые бомбы на улице, перед штаб-квартирой банка HSBC и представительством Банка Китая в Гонконге. Затем демонстранты подожгли входы в станции метро, ​​повредили некоторые магазины и предприятия. Среди них - торговая сеть американской сети кофеен Starbucks и офис китайского информационного агентства Синьхуа.

Как говорится на сайте агентства, мятежники уничтожили оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности компании, на стены нанесли оскорбительные надписи, снесли главный вход в здание агентства и выбили несколько окон. После того, как они проникли внутрь, устроили там погром.

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Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.