Демонстранты подожгли входы в метро

2 ноября в Гонконге протестующие подожгли входы в метро. Повредили некоторые магазины, кафе и офис китайского государственного информагентства Синьхуа.
Они сделали это после того, как полиция применила к низ слезоточивый газ, пишет Reuters.
Небольшие группы протестующих в масках бежали в центральный деловой район. Они начали бросать бензиновые бомбы на улице, перед штаб-квартирой банка HSBC и представительством Банка Китая в Гонконге. Затем демонстранты подожгли входы в станции метро, повредили некоторые магазины и предприятия. Среди них - торговая сеть американской сети кофеен Starbucks и офис китайского информационного агентства Синьхуа.
Как говорится на сайте агентства, мятежники уничтожили оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности компании, на стены нанесли оскорбительные надписи, снесли главный вход в здание агентства и выбили несколько окон. После того, как они проникли внутрь, устроили там погром.
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Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдавать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.
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