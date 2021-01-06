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Демократы контролируют весь Конгресс

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Демократы контролируют весь Конгресс
Победа на выборах сенатора-демократа Джона Оссоффа означает, что вся власть в США перешла к демократам / Getty Images

Демократы во 2-м туре получили дополнительные 2 места в Сенате. Это означает, что в них впервые с 2011-го будет контроль над обеими палатами Конгресса и свой демократический президент Джо Байден.

Демократ Джон Оссофф победил во 2-м туре выборов в Сенат в штате Джорджия, поборов действующего сенатора-республиканца Дэвида Пердью. Теперь верхняя палата Конгресса вернулась в руки демократов. Об этом пишет The Independent.

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Оссоффу 33 года. Он стал самым молодым сенатором, со времен, когда новоизбранный президент Джозеф Байден попал в Сенат 1973-го. 2-й новоизбранный сенатор-демократ Рафаэль Уорнок стал 1-м чернокожим сенатором, представляющий бывший штат рабовладельцев с Конфедерации.

Их победы означают, что в обеих партиях, республиканцев и демократов, по 50 сенаторов, однако решающий голос в законодательных вопросах остается за новым вице-президентом Камалою Харрис. Это означает, что республиканцы полностью потеряли власть в США.

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