"Дельта"-штамм добрался в Австралию

Индийский штамм "Дельта" обнаружен более чем в 90 странах мира. Фото: Укринформ

Австралия оказалась под волной индийского штамма "Дельта".

Масштабы новой вспышки ковида незначительны по сравнению с некоторыми другими странами, но австралийцы внедряют жесткие ограничения при первых признаках вируса, пишет The Guardian.

Карантин ввели по всей территории Австралии, кроме островного штата Тасмания. В Сиднее и Дарвине объявили жесткие локдауны. Масочный режим в помещениях ввели в городах Аделаида и Канберра.

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Индийский штамм "Дельта" обнаружен более чем в 90 странах мира. Он распространен в Республике Индия, Российской Федерации, Португалии и Великобритании. "Дельта" распространяется гораздо быстрее других штаммов. Коронавирусная болезнь протекает тяжелее. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом Covid-19.