"Дельта"-штамм добрался в Австралию

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 387
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 819
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1575
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1179
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7858
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 594
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 414
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 756
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1467
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 540
Фото
Все фото
3
4
5
5
5
Ураган затопил улицы и вызвал пожар
Ураган затопил улицы и вызвал пожар
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Брижит Макрон поразила эффектным образом на избирательном участке
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
Мужчина угнал грузовик и устроил стрельбу: есть погибшие
В гавани затонули десять круизных лайнеров
В гавани затонули десять круизных лайнеров
Обстреляли вертолет президента
Обстреляли вертолет президента
Видео
Все видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Владельцы отелей перестрелялись за пляж. Есть погибшие и раненые
Появилось видео обвала многоэтажки, где под обломками находятся десятки людей
Появилось видео обвала многоэтажки, где под обломками находятся десятки людей
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1116
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 657
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 378
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 477
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1026
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 585
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 00:14

"Дельта"-штамм добрался в Австралию

  Комментировать
&quot;Дельта&quot;-штамм добрался в Австралию
Индийский штамм "Дельта" обнаружен более чем в 90 странах мира. Фото: Укринформ

Австралия оказалась под волной индийского штамма "Дельта".

Масштабы новой вспышки ковида незначительны по сравнению с некоторыми другими странами, но австралийцы внедряют жесткие ограничения при первых признаках вируса, пишет The Guardian.

Карантин ввели по всей территории Австралии, кроме островного штата Тасмания. В Сиднее и Дарвине объявили жесткие локдауны. Масочный режим в помещениях ввели в городах Аделаида и Канберра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ляшко рассказал, как больные переносят инфицирование штаммом "Дельта"

Индийский штамм "Дельта" обнаружен более чем в 90 странах мира. Он распространен в Республике Индия, Российской Федерации, Португалии и Великобритании. "Дельта" распространяется гораздо быстрее других штаммов. Коронавирусная болезнь протекает тяжелее. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Дельта"-штамм добрался в Австралию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 9954
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 6381
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 5562
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 5517
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
 Просмотров: 4455
Мир
Выход Беларуси из Восточного партнерства: в ЕС отреагировали
Выход Беларуси из Восточного партнерства: в ЕС отреагировали Просмотров: 243
Комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer эффективна против коронавируса
Комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer эффективна против коронавируса Просмотров: 234
"Дельта" распространяется через невакцинированную молодежь
"Дельта" распространяется через невакцинированную молодежь Просмотров: 369
Жена Макафи не верит в самоубийство мужа и требует повторного вскрытия тела
Жена Макафи не верит в самоубийство мужа и требует повторного вскрытия тела Просмотров: 675
Чехия требует от России компенсации за взрывы на складах
Чехия требует от России компенсации за взрывы на складах 1 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
29
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
23
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
2
Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО
Голосов: 348
Голосование Будете ли вакцинироваться от коронавируса?
  • Да, любой вакциной
  • Да, но тем, что вводят нардепам
  • Нет, ни при каких обстоятельствах
  • Я уже сделал (-ла) прививку от Covid-19
Просмотреть