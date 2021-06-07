Дело МН17: США не дадут суду спутниковые снимки ракеты "Бук"

США отказали передавать спутниковые снимки ракеты "Бук". Фото: nos NL photo ANP

Соединенные Штаты Америки окончательно отказали суду в Гааге, который рассматривает дело о катастрофе самолета MH17 на Донбассе, спутниковые снимки запуска ракеты "Бук".

В ходе судебного разбирательства Министерство юстиции Нидерландов заявило, что американцы дали доступ к снимкам представителю прокуратуры, но не будут передавать их в суд, пишет нидерландское издание De Stentor.

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"Представитель прокуратуры получил брифинг разведки в США от нескольких официальных лиц, а также имел доступ к различным секретных и несекретных документов. Часть основных метаданных и данных исследований не была предоставлена ​​ему для проверки", - отметили в Министерстве.

В 2014 году тогдашний госсекретарь США Джон Керри говорил, что американские спутники видели место запуска, траекторию ракеты и попадания в самолет.

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили 17 июля 2014-го у оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Все пассажиры и члены экипажа - всего 298 человек - погибли.