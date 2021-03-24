Дельфины вернулись в гранд-канал Венеции

В гранд-канал Венеции, Италия, вернулись дельфины. На этот раз это произошло на самом деле, ведь в марте 2020 года сетью распространялись фейковые видео млекопитающих в водах итальянского города.
22 марта дельфинов сняли у площади Сан-Марко, сообщило Reuters.
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Их визит совпал с очередным локдауном в Италии, когда на улицах почти не было людей.
Власти Венеции организовала специальную миссию, чтобы вывести дельфинов обратно в Адриатическое море. Это планируют сделать с помощью акустических устройств.
Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z— Reuters (@Reuters) March 22, 2021
На побережье острова в Мозамбике нашли по меньшей мере 111 погибших длиннорылых продельфинов.
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