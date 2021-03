Дельфины вернулись в гранд-канал Венеции

В гранд-канал Венеции, Италия, вернулись дельфины. На этот раз это произошло на самом деле, ведь в марте 2020 года сетью распространялись фейковые видео млекопитающих в водах итальянского города.

22 марта дельфинов сняли у площади Сан-Марко, сообщило Reuters.

Их визит совпал с очередным локдауном в Италии, когда на улицах почти не было людей.

Власти Венеции организовала специальную миссию, чтобы вывести дельфинов обратно в Адриатическое море. Это планируют сделать с помощью акустических устройств.

Two dolphins are spotted swimming in the water of a Venice canal as the lagoon city enters its second week of shutdown pic.twitter.com/tocHw8Ze3Z