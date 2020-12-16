Дед и баба задушили внука и пытались сжечь тело

В России дед и баба убили ребенка. Фото: readovka.ru

В российском Новокузнецке родители обнаружили тело своей сожженной 2-летнего ребенка во дворе дома.

Его задушили подушкой пьяные баба и дед, передает readovka.ru.

По предварительным данным, 48-летняя женщина задушила мальчика, когда тот начал мешать взрослым отдыхать. После этого вместе со своим 52-летним мужем попыталась сжечь ребенка в печке. Тело не вошло туда по размерам. Обугленный труп выбросили в огород.

Вечером 9 декабря родители приехали из подработки, чтобы забрать ребенка. Дед и бабка снова были пьяны.

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Тело ребенка родители обнаружили на снегу во дворе.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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