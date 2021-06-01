Дания резко отреагировала на обвинения в шпионаже за Меркель

Министр обороны Дании Трине Брамсен отреагировала на информацию СМИ о том, что ее страна помогала США следить за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими политиками.
Брамсен сообщила, что Дания осуждает подобную политику, пишет DR.
По словам министра, страна выступает против прослушивания телефонных разговоров союзников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС расширит экономические санкции против Беларуси и обновит черный список - Меркель
Накануне СМИ сообщали, что спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности США прослушивать переговоры канцлера Меркель с другими политиками.
Дания предоставила АНБ специальную станцию недалеко от Копенгагена, на которой спецслужбы США вели прослушивание немецких политиков, подключаясь к кабелям интернет-провайдеров. АНБ вела слежку за этой станцией по датским МИД и Минфином.
Спецслужбы Дании помогали США следить за европейскими политиками. Слежку также вели за канцлером Германии Ангелой Меркель с 2012-го до 2014 года включительно.
Комментарии