Дания резко отреагировала на обвинения в шпионаже за Меркель

Спецслужбы Дании и США следили за канцлеркой Германии Ангелой Меркель. Фото: Reuters

Министр обороны Дании Трине Брамсен отреагировала на информацию СМИ о том, что ее страна помогала США следить за канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими политиками.

Брамсен сообщила, что Дания осуждает подобную политику, пишет DR.

По словам министра, страна выступает против прослушивания телефонных разговоров союзников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕС расширит экономические санкции против Беларуси и обновит черный список - Меркель

Накануне СМИ сообщали, что спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности США прослушивать переговоры канцлера Меркель с другими политиками.

Дания предоставила АНБ специальную станцию недалеко от Копенгагена, на которой спецслужбы США вели прослушивание немецких политиков, подключаясь к кабелям интернет-провайдеров. АНБ вела слежку за этой станцией ​​по датским МИД и Минфином.

Спецслужбы Дании помогали США следить за европейскими политиками. Слежку также вели за канцлером Германии Ангелой Меркель с 2012-го до 2014 года включительно.