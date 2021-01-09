Дания ограничила въезд из всех стран мира

Дания ограничила въезд в страну. Фото: Reuters

Правительство Дании решило ограничить въезд из всех стран мира.

Правительство из-за ухудшения ситуации с коронавирусом также рекомендует гражданам воздержаться от поездок за границу, сообщает датский телеканал TV2.

В Данию смогут попасть только лица с уважительной целью и с отрицательным тестом на коронавирус, который будет не старше 24 часов. Целью въезда может быть работа, учеба или семья в Дании.

От граждан соседних стран будут требовать только отрицательный тест на коронавирус.

Кроме того, граждане Дании не смогут вернуться домой самолетом, если у них не будет негативного теста на коронавирус. Датчан без теста просто не посадят на самолет.

Новые ограничения будут действовать до 17 января.

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Ранее в ВОЗ сообщили, что богатые страны закупили большую часть вакцин от коронавируса.