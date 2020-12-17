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четверг, 17 декабря 2020 15:53

Дания будет строже наказывать за секс без согласия

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Дания будет строже наказывать за секс без согласия
Mинистр юстиции Ник Хеккеруп / Wikipedia

Дания ужесточила наказание за изнасилование, объявив секс без явного согласия преступлением.

Новый закон, принятый парламентом, расширил обстоятельства, которые могут означать изнасилования. Об этом пишет Reuters.

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По нынешним законам прокуратура должна доказать, что преступник применил насилие или напал на кого-то, кто не мог сопротивляться.

"Теперь станет понятно, если обе стороны не соглашаются на секс, это изнасилование", - заявил министр юстиции Ник Хеккеруп.

Аналогичный закон, приняли в соседней Швеции 2018-го. Он привел к увеличению количества обвинительных приговоров за изнасилование на 75%.

"Это большой день для женщин в Дании, потому что отправляет устаревшие и опасные законы об изнасиловании на свалку истории и помогает положить конец повсеместной стигматизации жертв и безнаказанности за преступления", - сказала исследовательница прав женщин Анна Блус.

В Дании около 11,4 тыс. женщин в год подвергаются изнасилованию или попыткам изнасилования. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что Дания стала 12-й страной в Европе, которая признала секс без согласия изнасилованием. Закон вступит в силу 1 января.

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