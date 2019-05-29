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среда, 29 мая 2019 10:54

Даля Грибаускайте может стать главой Евросовета

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Даля Грибаускайте может стать главой Евросовета
Фото: из открытых источников

Завершающую срок полномочий президента Литвы Далю Грибаускайте дипломаты и политики называют среди претендентов на пост председателя Европейского совета вместо экс-премьера Польши Дональда Туска.

Также решается, кто возглавит Еврокомиссию, Европейский Центробанк и внешнеполитическое ведомство ЕС.

Даля Грибаускайте - наиболее резкий критик России среди руководителей ЕС. Известна в Брюсселе своей прямолинейностью и резкой риторикой. Грибаускайте заметна в Европе как правоцентристский политик, хотя не находится в объединяющей правых Европейской народной партии, пишет издание DELFI.

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В Украине президента Литвы знают как большого друга и, пожалуй, одну из немногих политиков, которые не боятся называть вещи своими именами. Например, Россию - агрессором и оккупантом по отношению к Украине.

Даля Грибаускайте 10 лет участвует во встречах лидеров ЕС. Ранее работала еврокомиссаром по вопросам бюджета и представляла Литву в Брюсселе в качестве министра финансов.

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