Дал 30 дней. Байден приказал разведке США расследовать происхождение Covid-19

Байден дал задание по расследованию причин Covid-19. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден приказал американским разведслужбам "удвоить усилия" в расследовании происхождения пандемии Covid-19.

В последнем анализе относительно происхождения Covid-19 разведывательное сообщество сосредоточилось вокруг двух основных сценариев: утечки из лаборатории и контакте человека с зараженным животным, сообщается на сайте Белого дома.

Мнения экспертов разошлись, а информации, которая позволила бы окончательно определить наиболее вероятную версию, — недостаточно.

"Я попросил разведывательное сообщество удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к окончательному выводу, и доложить мне через 90 дней", — отметил глава американского государства.

"США также продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам", — подчеркнул Байден.

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Всемирная организация здравоохранения опубликовала полный отчет о происхождении коронавируса. Доклад, содержащий более 100 страниц, подготовили по итогам работы исследователей в Ухане. Эксперты ВОЗ считают утечку вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к версии о передаче Covid-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя. Однако способ передачи до сих пор непонятен.