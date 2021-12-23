Цымбалюк не пошел на пресс-конференцию Путина

Роман Цымбалюк 13 лет работает в России и посещает ежегодные пресс-конференции президента РФ. Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

Украинский журналист, собственный корреспондент "Униан" Роман Цымбалюк не пошел на пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Еще ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием спецслужбы пресс-службы Кремля, как на этой неделе. Мне позвонили оттуда бесчисленное количество раз с вопросом, приду ли я на встречу с Владимиром Путиным в Манеже", - написал Цымбалюк.

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Журналист отметил, что администрация Путина инициировала против него травлю. И приглашение на пресс-конференцию выглядит попыткой показать "демократическую и дружелюбную настроенность Путина в прямом эфире".

"Мне точно известно, что против меня и моей семьи двигает именно "апешечка". Причем, судя по тому, как упорно и глубоко начали копать - даже на старой работе моей жены - это дело станет уголовным", - добавил Цымбалюк.

Роман Цымбалюк – единственный в России аккредитованный украинский журналист. Сейчас там его обвиняют в "разжигании межнациональной розни". Причиной тому стало высказывание в Youtube. Журналист уже был вызван на допрос в Москве.