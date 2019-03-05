"Чувствовал, что убью себя" - вокалист The Prodigy предупреждал о самоубийстве

Кит Флинт открыто рассказывал о планах совершить самоубийство. Фото: radiotrek.rv.ua

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт открыто рассказывал о планах совершить самоубийство.

"Я ни на что не собираю деньги. Я их сразу же перевожу в наличные. Я всегда чувствовал, что, когда мне надоест, я убью себя. Клянусь, это не суицидальные мысли", - говорил он в интервью с журналистом Мэттом Блейком в 2015 году, пишет Metro.

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Флинт говорил, что мечтает в определенном возрасте оглянуться назад и сделать вывод, что прожил полноценную жизнь. Он умер в 49 лет в своем доме в Эссексе. Коллеги по группе сообщили, что певец совершил самоубийство, но в полиции информацию опровергли и начали расследование.

Музыкант Кит Флинт был найден мертвым утром в понедельник, 4 марта, в своем доме, в графстве Эссекс. Полиция работала на месте происшествия этим утром. Его смерть не считается подозрительным. Также, правоохранители сообщили, что пока рано называть причины смерти, но не исключили, что это может быть сердечная недостаточность.