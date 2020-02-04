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вторник, 04 февраля 2020 13:55

Цукерберг запустил соцсеть

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Цукерберг запустил соцсеть
Сейчас Facebook является одним из самых популярных сайтов Фото: fool.com

Социальную сеть для студентов Гарварда запустил с друзьями второкурсник 19-летний Марк Цукерберг 4 февраля 2004-го. Назвал ее TheFacebook.

За год до запуска сети Цукерберг разработал приложение FaceMash. Оно предлагало сравнить, которая из двух случайно выбранных студенток или преподавательниц Гарварда была более привлекательной. У парня начались проблемы и с администрацией, и с женскими группами. Приложение запретили. Цукерберг стал унивеситетско знаменитостью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пользователей Facebook ожидают изменения - Цукерберг

За первые сутки в Facebook зарегистрировались более 1,5 тыс. человек. Затем начали присоединяться студенты других учебных заведений Бостона. До конца года на сайте было более 1 млн зарегистрированных пользователей.

Бизнесмен Питер Тиль вложил в него $500 тыс. Марк бросил учебу в Гарварде. Переехал в Калифорнию. Там открыл главный офис.

Сейчас в Facebook более 2 млрд пользователей. 23-летний Марк Цукерберг стал самым молодым миллиардером в мире.

Сотни сотрудников Facebook отправили главе компании Марку Цукербергу письмо, осуждая решение Facebook позволить политикам размещать любые заявления, даже ложные.

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Дата
04
февраля

Цукерберг запустил соцсеть

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