Цукерберг создает Instagram для детей - Генпрокуратура США отреагировала

Facebook запрещает детям младше 13 лет регистрироваться в своих приложениях. Фото: pixabay.com

Генпрокуроры 44 американских штатов призвали Facebook отказаться от запуска отдельной "детской" версии Instagram.

Они выразили опасения по поводу влияния соцсетей на детей в письме к основателю и гендиректору корпорации Марку Цукербергу, пишет Wall Street Journal.

"Использование соцсетей может нанести вред здоровью и благосостоянию лиц, которые не могут справиться с проблемами, связанными с наличием аккаунта", - говорится в заявлении.

О плане создать версию Instagram для пользователей в возрасте до 13 лет Цукерберг впервые сообщил на слушаниях в Конгрессе США в марте. В следующем месяце конгрессмены от Демократической партии также направили топ-менеджеру Facebook письмо, в котором раскритиковали такое намерение компании.

В настоящее время Facebook запрещает детям до 13 лет регистрироваться в своих приложениях и на веб-сайтах, но многие создают аккаунты, указывая завышенный возраст.

"Школьники пользуются интернетом. Мы хотим улучшить ситуацию, предоставив родителям возможность видеть и контролировать то, что делают их дети", - отметили в компании.

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78% детей до 13 лет использовали по крайней мере одну социальную сеть, несмотря на установленные возрастные ограничения. В своем исследовании программа Newsround ВВС показала, что больше всего дети пользуются Facebook, на втором месте – Instagram.