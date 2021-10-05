Цукерберг извинился за семичасовой сбой в Facebook

Цукерберг извинился. Фото: РБК

Основатель Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за сбой в работе соцсетей и мессенджеров. Однако не объяснил его причину.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь снова в сети. Приносим извинения за сегодняшний сбой - я знаю, насколько вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал он в Facebook.

Соцсети "лежали" около семи часов. Это самый длительный период простоя для Facebook с 2008 года. Из-за падения акций Facebook просел на 5%, а Цукерберг потерял 6 миллиардов 600 миллионов долларов.

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4 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. В Facebook, которая владеет Instagram и WhatsApp, заявили, что знают о проблеме и устраняют ее. На проблемы в работе приложений жалуются по всему миру. Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могло вызвать удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. Эксперты допускают и возможность хакерской атаки, но считают этот вариант маловероятным. 5 октября сети начали восстанавливать работу.