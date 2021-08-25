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Что происходит с защитой организма после второй вакцины: результаты исследования

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Что происходит с защитой организма после второй вакцины: результаты исследования
В Британии исследовали снижение защиты после второй дозы вакцины. Фото: unsplash.com

Защита организма от Covid-19, обеспеченная двумя дозами вакцин Pfizer или AstraZeneca, начинает ослабевать в течение шести месяцев.

Таковы данные нового исследования приводит The Guardian.

Британские исследователи обнаружили, что эффективность Pfizer в предотвращении инфекции Covid-19 достигает 88% через месяц после второй дозы. Однако через пять-шесть месяцев защита снизилась до 74%.

Вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиты от инфекции через месяц после второй дозы. Через четыре-пять месяцев защита снизилась до 67%.

Исследование Zoe Covid охватило более 1,2 млн результатов тестирования участников. Ожидают, что реальный анализ покажет меньшую защиту, чем клинические испытания. Также отмечают, вакцины не испытывали против ныне доминирующего варианта Delta.

Профессор Тим Спектор, ведущий ученый исследования, считает, что эффективность вакцины будет ниже предыдущих ожиданий.

"В разумном худшем сценарии к зиме защита пожилых людей и медицинских работников будет ниже 50%. Если повысится уровень заражения в Великобритании, обусловленный ослаблением социальных ограничений и трансмиссивным вариантом, этот сценарий может означать увеличение госпитализации и смертности", - приводит издание слова ученого.

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Комментируя результаты исследования, член совместного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) профессор Адам Финн сказал: возможно, результаты его сопряжены с тем, что первыми получили вакцину люди пожилые люди, чей иммунитет, скорее всего, ослабнет.

"Думаю, наши недавние исследования действительно показывают начало снижения защиты от бессимптомных или слабосимптомних заболеваний. Но другие исследования показывают сохранение надлежащей защиты от серьезных заболеваний и госпитализации. Обнадеживает, что люди, получившие две дозы, все еще хорошо защищены от серьезных заболеваний. А это и является нашей основной целью ", - сказал профессор Финн.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус заявил, что прививки третьей дозой ковид-вакцины следует отложить.

По словам Гебреесуса, если уровень вакцинации во всем мире не повысят, то могут появиться более сильные варианты коронавируса.

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