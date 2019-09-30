Что думают американцы о разговоре Трампа и Зеленского

Большинство американцев ждут больших проблем после разговора Трампа и Зеленского. Фото: eurointegration.com.ua

Более 60% граждан США считают, что содержание телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского представляет серьезную проблему.

Это следует из опубликованных в воскресенье результатам опроса, проведенного телеканалом ABC совместно со службой Ipsos.

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Таким образом, 43% респондентов считают этот вопрос очень серьезным. 51% заявили не удивлены тем, что Трамп добивался от Зеленского начала расследование действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Еще 32% ответили, что не слишком удивлены. Большой неожиданностью эти заявления стали лишь для 3% жителей США.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление.