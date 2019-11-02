CША будут принимать вдвое меньше беженцев

Америка примет меньше беженцев в 2020 году. Фото: image.zn.ua

Президент Америки Дональд Трамп в 2020 финансовом году, который начался с 1 октября 2019 года, решил снизить количество беженцев, которых может принять страна, до 18 тыс человек.

В 2019 году Соединенные Штаты приняли около 30 тыс мигрантов. О решении Трампа свидетельствует его соответствующее распоряжение.

"Прием до 18 тыс беженцев Соединенными Штатами в течение 2020 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам", - сообщается в документе.

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Также отметили категории беженцев, которые получат определенное количество приютов.

США готовы защитить 5 тыс человек, которых преследуют по религиозным мотивам, 4 тыс граждан Ирака, которые помогали США и имеют связи с владельцами американского гражданства.

С Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца 1,5 тыс человек. Остальные 7,5 тыс мест получат беженцы других категорий.

Американские военные на границе с Мексикой смогут применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.