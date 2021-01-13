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среда, 13 января 2021 20:29

Covid-19: в стране зафиксировали рекордное количество смертей

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Covid-19: в стране зафиксировали рекордное количество смертей
В Великобритании зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса. Фото: Reuters

За последние сутки в Великобритании от коронавируса нового типа умерли 1564 человека.

Такой показатель является максимальным с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительственной информации.

За последнюю неделю количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросла на 52% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

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С начала пандемии в стране умерли 84 767 человек, что является максимальным показателем в Европе.

За последние 24 часа также обнаружили 47,5 тыс. случаев заражения. Всего с начала пандемии в стране обнаружили 3,21 млн случаев инфицирования коронавирусом.

1 доза китайской вакцины CoronaVac от коронавируса будет стоить в Украине 504 грн. Цена будет единая для всех покупателей.

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