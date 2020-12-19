Covid-19: в стране зафиксировали месячный рекорд инфицирования

С начала пандемии в Чехии коронавирусом заразилось около 619 тыс. человек, из которых излечилось более 531 тыс. Фото: Reuters

За прошедшие сутки в Чехии обнаружили 8800 случаев заражения коронавирусом.

Такое количество оказалась максимальным за месяц. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что частка положительных тестов, составила 27,7 процента, что является максимальным значением с 14 ноября. Ковидний индекс в Чехии по-прежнему находится на самом высоком - 5-м уровне.

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 зафиксировали 11 742 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник. Всего 956123 инфицированных. Из них 574 536 человек выздоровели (13314 за минувшие сутки), 16469 - умерли (213 за вчера).