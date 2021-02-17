Covid-19 в мире. Вылечились 84 миллиона инфицированных

Другий рік пандемії Covid-19 може бути більш жорстким, ніж перший. Фото: Укринформ

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано 109 миллионов случаев заражения Covid-19.

84 миллиона больных уже вылечились, сообщает сайт Worldometers.

Подтверждено 2 410 510 смерти от Covid-19. Все еще продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

В мире за последние сутки подтверждено 326 424 новых случаев заражения коронавируса, в частности 103 637 новых больных зафиксировано в странах Европы.

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В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Франция, Великобритания и Италия.

Украина сейчас на 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 20-м месте.

В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.