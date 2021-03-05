Covid-19. Украина в европейском антирейтинге заняла 6 позицию

В мире диагностировано 116 млн случаев заражения коронавирусом. Фото: Укрінформ

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 409 253 новых случаев заражения коронавирусом.

В частности, 166 807 новых больных зафиксировано в странах Европы, сообщает сайт Worldometers.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19. являются Франция, Италия и Польша. Украина на 6-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 10-м месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине началась третья волна Covid-19. Власть не исключают повторный локдаун

Всего в мире диагностировано 116 млн случаев заражения коронавирусом, 91 млн больных уже вылечились. Подтверждено 2579607 смертей от Covid-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 млн человек.

В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. По данным исследований, он на 50-74% заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.