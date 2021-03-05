Covid-19. Украина в европейском антирейтинге заняла 6 позицию

 
Ексклюзивы
1/5
Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел
Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел
Просмотров: 738
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1089
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 414
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2943
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 675
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1288
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1512
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5850
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
4
6
5
4
7
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Рвота кита может принести женщине более четверти миллиона долларов
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
Северное сияние заметили в небе над Лапландией: фантастические кадры
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
В Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3: фото и видео
На орбите Земли построят отель
На орбите Земли построят отель
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Видео
Все видео
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Невеста в платье бросилась спасать беременную овцу
Поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
Поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 261
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1008
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 630
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 369
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1917
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
Просмотров: 108
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
пятница, 05 марта 2021 04:35

Covid-19. Украина в европейском антирейтинге заняла 6 позицию

  Комментировать
Covid-19. Украина в европейском антирейтинге заняла 6 позицию
В мире диагностировано 116 млн случаев заражения коронавирусом. Фото: Укрінформ

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 409 253 новых случаев заражения коронавирусом.

В частности, 166 807 новых больных зафиксировано в странах Европы, сообщает сайт Worldometers.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19. являются Франция, Италия и Польша. Украина на 6-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 10-м месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине началась третья волна Covid-19. Власть не исключают повторный локдаун

Всего в мире диагностировано 116 млн случаев заражения коронавирусом, 91 млн больных уже вылечились. Подтверждено 2579607 смертей от Covid-19. Продолжают бороться с болезнью более 21 млн человек.

В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19. Украина в европейском антирейтинге заняла 6 позицию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 11763
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 8649
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 8271
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление Просмотров: 6633
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
6
 Просмотров: 6525
Мир
США не будут делиться вакциной
США не будут делиться вакциной Просмотров: 90
В Израиле заявили о победе страны над Covid-19
В Израиле заявили о победе страны над Covid-19 Просмотров: 225
SpaceX запустит украинский спутник. Цена контракта - $1 млн
SpaceX запустит украинский спутник. Цена контракта - $1 млн Просмотров: 81
Мужчин осудили за нарушение санкций ЕС против РФ
Мужчин осудили за нарушение санкций ЕС против РФ Просмотров: 297
Во время аварии вертолета погиб знаменитый генерал
Во время аварии вертолета погиб знаменитый генерал Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
3
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Голосов: 160
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть