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пятница, 14 мая 2021 12:30

Членам партии и чиновникам запретили праздновать дни рождения

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Членам партии и чиновникам запретили праздновать дни рождения
Мужчина фотографирует эмблему Коммунистической партии Китая на выставке, посвященной 100-летию основания партии в Пекине / Reuters

Китайские власти запретили чиновникам и партийцам праздновать дни рождения и ввели ограничения на свадьбы и похороны после того, как Пекин призвал граждан быть более экономными.

Новые правила для чиновников и партийцев вступят в силу в этом месяце. Они запрещают ряд торжеств, включая вечеринки по случаю дней рождений, продвижений по службе или новоселий. Об этом пишет The Independent.

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Сейчас ограничения касаются только членов Коммунистической партии, государственных служащих и глав местных органов власти. Но ожидается, что этот пример будут наследовать другие граждане.

Отныне китайским чиновника и партийцам будет запрещено вручать денежные подарки на свадьбу или похороны на сумму более $31. Это несмотря на давнюю китайскую традицию дарить деньги. Ее часто используют для дачи взяток.

Госслужащие должны заранее уведомлять власти о деталях свадебных торжеств, включая список гостей и связанные с этим расходы. Правила ограничивают количество гостей до 200 и банкетных столов - до 20.

Также предусматривают расходы до $7,8 на каждого гостя, если торжества происходят в ресторане, и $47 - дома. Количество машин в свадебном кортеже - до 10.

В течение последних лет власти Китая призывает людей избегать излишеств и проводить простые свадебные торжества, которые часто рассматривают как показатель социального статуса в местной культуре. На свадьбы и похороны с участием чиновников собирают сотни людей, чтобы показать большой размах и статус хозяина.

В 2015 году в рамках антикоррупционной кампании Китай запретил членам партии расточительство с едой и выпивкой на торжествах, участие в гольф-клубах или других роскошных частных клубах.

Относительно похорон правила предусматривают, что они не могут длиться больше трех дней, а детали программы должны быть предоставлены власти в течение 10 дней после их проведения.

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14
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