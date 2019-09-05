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четверг, 05 сентября 2019 07:46

Число жертв урагана "Дориан" постоянно увеличивается

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Число жертв урагана &quot;Дориан&quot; постоянно увеличивается
Из-за урагана "Дориан" погибли 20 человек. Фото: twitter.com/NHC_Atlantic

По меньшей мере 20 человек погибли из-за урагана "Дориан", который ударил по Багамским островам.

Официальное число жертв постоянно увеличивается по мере разбора завалов, сообщает издание Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

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Ранее сообщалось о 7 погибших.

Президент США Дональд Трамп из-за урагана "Дориан" ввел чрезвычайное положение в штате Флорида. Как отмечается, в зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн. человек. "Дориан" может быть самым разрушительным ураганом в США за последние 30 лет.

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Дата
05
сентября

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