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воскресенье, 02 января 2022 13:59

Число политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче

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Число политзаключенных в Беларуси приближается к тысяче
В стране количество политических заключенных достигло почти 1000. Фото: DW

За декабрь 2021 года количество политзаключенных в Беларуси увеличилось на 82 человека.

Сейчас за решеткой находится 970 человек. Об этом сообщает Правозащитный центр "Весна".

По словам правозащитников, по состоянию на 30 декабря количество политических заключенных составляло 970 человек.

Идет процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов, а также инакомыслящих и критиков власти.

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В течение декабря к участникам мирных акций протеста применили 29 административных арестов общей продолжительностью 381 день.

"Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", – говорится в сообщении.

В Беларуси суд признал экстремистскими материалы телеграмм-канала белорусской правозащитной организации "Весна". Теперь за распространение информации их источника грозит штраф или административный арест.

Кроме этого, в Беларуси осудили россиянина, озвучивавшего видеоролики оппозиции. Минский городской суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам тюрьмы за озвучивание видеороликов оппозиционного телеграмм-канала.

24 ноября 2021 режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко признал экстремистским старейшее белорусское издание "Наша нива".

Решение было принято 23 ноября, изданию исполнилось 115 лет.

12 октября в Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков Telegram-каналов, объявленных "экстремистскими". Подписчиков таких Telegram-каналов и чатов будут привлекать к ответственности как участников экстремистского формирования. Максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

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02
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