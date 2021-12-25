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воскресенье, 26 декабря 2021 02:33

Число беженцев в Евросоюзе выросло на 15%

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Число беженцев в Евросоюзе выросло на 15%

Количество искателей убежища в ЕС, уменьшившееся в 2020 году из-за пандемии, в этом году возросло. Об этом свидетельствуют данные Европейского статистического агентства, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

По данным Евростата, в первые девять месяцев года в ЕС зарегистрированы 355 955 новых заявлений о предоставлении убежища, что на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом основной целью мигрантов остается Германия: на конец сентября были поданы 100 240 заявлений, что на 33% больше, чем за соответствующий период в прошлом году, и более чем вдвое выше среднеевропейского показателя. Таким образом, на ФРГ приходилось 28,4% всех заявлений о предоставлении убежища в ЕС за первые девять месяцев. За аналогичный период в прошлом году показатель составил 24,3%.

Искатели убежища также стремятся во Францию ​​(73 255 заявок, 20% от общего числа), Испанию (39 755, 11%) и Италию (28 645, 8%).

То есть, около двух третей всех заявлений о предоставлении убежища в 27 странах ЕС поданы в 4 наиболее населенных государствах Сообщества. В то же время в Венгрии приняли лишь 30 первичных ходатайств о предоставлении убежища за первые три квартала.

По статистике, треть всех искателей убежища в ЕС составляли мигранты из Афганистана и Сирии. В 2019 году 612 тысяч мигрантов подали прошение о предоставлении убежища в ЕС.

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