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среда, 07 августа 2019 10:18

Чиновники врут о пожаре в Сибири - Greenpeace

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Чиновники врут о пожаре в Сибири - Greenpeace
Экологи уверяют, что ситуация в Сибири ухудшается. Фото: Радио Свобода.

Экологи из российского отделения Greenpeace опровергли слова губернатора Красноярского края России Александра Усса о том, что в регионе, в котором бушуют лесные пожары, "настал радикальный перелом в борьбе с огненной стихией".

Как рассказали в организации, площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. 6 августа пламя охватило 4,5 миллиона гектаров. А за день до этого площадь пожаров составляла 4,3 миллиона. Кроме того, в Greenpeace отметили, что в Сибири тушат всего лишь шесть процентов пожаров, сообщает "Радио Свобода".

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Ранее губернатор Красноярского края заявил, что лесные пожары "это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно". Также чиновник сообщил, что в регионе произошел "радикальный перелом в борьбе с огненной стихией".

В прошлом месяце в Сибири начался крупнейший лесной пожар, для тушения которого президент Владимир Путин уже приказал задействовать военную авиацию. Помимо того, власти приняли решение задействовать средства, чтобы вызвать искусственные осадки.

В России шаманы с бубнами вызвали дожди на горящий Сибирь. Странный обряд провели на Острове Ольхон, расположенном на озере Байкал.

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