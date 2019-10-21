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понедельник, 21 октября 2019 02:21

Чиновники пошли на уступки протестующим

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Чиновники пошли на уступки протестующим
Бейрут накрыла волна протестов. Фото: ТСН

Правительство Ливана согласилось провести реформы в сфере экономики, чтобы прекратить многотысячные протесты.

Демонстранты обвиняют политиков в укоренении "кумовства" и коррупции в правительстве, высоком уровне безработицы и доведении страны до экономического краха, сообщает ВВС.

В частности, протесты были вызваны планом установления налогов на звонки в WhatsApp и другие службы обмена сообщениями.

Акции продолжаются с пятницы. В воскресенье на улицы страны вышли сотни тысяч активистов.

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Сейчас Ливан переживает сложный экономический кризис. Государственный долг страны составляет около 86 млрд долл США, что в 1,5 раза превышает ВВП страны.

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