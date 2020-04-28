Чиновника уволили за то, что он пил пиво в прямом эфире и бросил кота в Zoom

Американского чиновника уволили за непозволительное поведение на онлнай-конференции. Фото: скриншот

Чиновник, работая по программе Zoom, пил пиво во время заседания с коллегами, а также непозволительно вел себя со своим домашним животным.

Американский чиновник Крис Платцер, который работал специалистом по планированию города Вальехо в штате Калифорния (США), работал онлайн с коллегами по программе для виртуальных конференций Zoom, пишет LA Times.

В какой-то момент он вдруг заявил, что хочет представить присутствующим своего кота, после чего отшвырнул животное куда-то на пол. Также во время эфира он пил пиво.

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Практически сразу после этого случая Платцер ушел из Комиссии по планированию. Приметно, что городской совет и без этого уже несколько дней планировал его увольнение.

Однако мужчина извинился за свои поступки и согласился с тем, что такое поведение непозволительно.

"На собрании Zoom я вел себя не так, как нужно. После этого инцидента я не пользуюсь доверием со стороны коллег. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня во время моего пребывания в должности. Мы живем в нестабильные времена, и я, как и многие из вас, должен приспосабливаться к новым условиям", – написал он в электронном письме коллегам.

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