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понедельник, 22 февраля 2021 11:53

Чиновница переименовала названия улиц в честь своего мужа и его родственников

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Чиновница переименовала названия улиц в честь своего мужа и его родственников
Египетскую чиновницу уволили из-за смены названий улиц. Фото: reports.travel

Чиновница из города Кафр-Шукри, египетская провинция Калубия, дала названия нескольким улицам в честь своего мужа и его родственников.

После выходки ее уволил губернатор, пишет газета el-Watan.

Женщина нарушила закон, ведь решение о названий улиц принимает местный народный совет или специальный комитет.

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В Египте улицы имеют имена только общественных деятелей, военных или полицейских, погибших во время борьбы с террористами.

"Принято решение уволить главу департамента благоустройства города Кафр-Шукри после получения многочисленных жалоб жителей о том, что в новом генплане города несколько улиц переименовано в честь ее мужа и его родственников. Дело передано в административную прокуратуру для расследования и принятия законных мер в случае подтверждения фактов", - заявил губернатор Абдулхамид Хадджан.

По словам чиновницы, она не виновата. Женщина уверена, что ей мстит житель города, чтобы прославиться за её счет.

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