Четыре казни из пяти происходят в одном регионе

Выставка в Лондоне, которая призывает к прекращению казней в Иране / NURPHOTO

Правозащитная организация Amnesty International сообщает, что четверо из пяти главных стран мира, где казнили людей в 2020 году, были государствами Ближнего Востока.

Согласно отчету правозащитников, на Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию приходится 88% из 483 зарегистрированных казней в мире в прошлом году. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаружили захоронение жертв большевистского террора

Общий глобальный показатель казней самый низкий за десятилетия, но без учета Китая. Считается, что в КНР ежегодно казнят тысячи людей, но данные о смертной казни являются государственной тайной. Секретность в Северной Корее и Вьетнаме также сделала невозможной проверку отчетов из этих стран.

В 18 странах в 2020-м казнили 483 человека, что на 26% меньше по сравнению с 657 казнями в 2019-м и на 70% по сравнению с пиком в 1634 смертной казни в 2015 году, заявили в Amnesty International в ежегодном отчете.

Общее количество казней, зафиксированных на Ближнем Востоке и в Северной Африке, снизилось с 579 в 2019 году до 437 в 2020-м, сообщила Amnesty International. В то же время Ближний Восток лидирует по количеству казней. Во многом сокращение обусловлено уменьшением количества зарегистрированных казней в Саудовской Аравии на 85%, где в 2020-м было 27 казней, и на 50% в Ираке, где казнили 45 человек.

Однако в отчете говорится, что снижение омрачено ростом числа казней в Египте на 300%, в результате чего были убиты 107 человек. 23 египтянина были осуждены по делам, связанным с политическим насилием, после несправедливых, по мнению Amnesty, судебных процессов с насильственными признаниями и другими нарушениями. Также было 57 казней в октябре и ноябре 2020-го после неудачной попытки побега из тюрьмы Аль-Акраб, в которой погибли несколько полицейских и приговоренных к смертной казни заключенных.

Иран, в котором казнили не менее 246 человек, на втором месте после Китая. Amnesty заявила, что Тегеран все чаще использует смертную казнь как политические репрессии против протестующих диссидентов и этнических меньшинств. Там также казнили трех человек за преступления, совершенные до 18 лет. А это является нарушением международного гуманитарного права.

Власти Саудовской Аравии отчасти объяснила резкое снижение числа казней мораторием на смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками. Но Amnesty заявила, что это могло быть также связано с желанием королевства избежать критики по этому вопросу на фоне председательства в G20.





