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среда, 22 декабря 2021 02:34

Четвертую дозу Covid-вакцины будут колоть в Израиле

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Четвертую дозу Covid-вакцины будут колоть в Израиле
В Израиле анонсировали введение четвертой дозы вакцины против Covid-19. Фото: Reuters

В Израиле во вторник, 21 декабря, анонсировали начало кампании по получению четвертой дозы вакцины против Covid-19 от Pfizer гражданами от 60 лет и медицинскими работниками.

Об этом со ссылкой на израильского премьер-министра Нафтали Бенета сообщает The Jerusalem Post.

Глава правительства Израиля убежден, что соответствующий шаг "поможет преодолеть волну Omicron, охватившую мир".

"Граждане Израиля были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от Covid-19, и мы продолжаем быть впереди с четвертой дозой", — выразился Бенет, призвав тех, кто отвечает критериям, "пойти и привиться".

В Министерстве здравоохранения страны указали, что желающие смогут сделать четвертую прививку от коронавируса через четыре месяца после получения третьего укола. Кроме того, в ведомстве рекомендовали сократить перерыв между второй и третьей дозами с пяти до трех месяцев.

Соответствующие решения приняли на фоне обнаружения в Израиле более 150 новых случаев заражения Omicron за неделю, а также регистрации самых высоких с октября показателей суточного количества больных коронавирусом.

Двух доз вакцины против Covid-19 недостаточно, чтобы обезопасить себя от заражения штаммом Omicron. Третья бустерная доза значительно повышала защиту организма до 75%.

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